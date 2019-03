Σούπερ μεταγραφή για πρώην παίκτη του Ολυμπιακού - Επέστρεψε Ευρώπη! (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Ο Χόλις Τόμπσον υπέγραψε συμβόλαιο με την Γερμανική Μέρλινς, με αποδοχές που ξεπερνούν τις 100 χιλιάδες ευρώ.

Ο Αμερικανός είχε έρθει στους Ερυθρόλευκους την περσινή σεζόν, όμως δεν κατάφερε να βρει τον ρόλο του μέσα στην ομάδα, με αποτέλεσμα η αποχώρηση του να είναι αρκετά σύντομη.

Ενάμιση χρόνο μετά επιστρέφει στην Ευρώπη και αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο μέσα στην Γερμανική ομάδα που παλεύει να κρατηθεί στην κατηγορία.

Δείτε τη σχετική δημοσίευση:

Hollis Thompson has signed a deal close to six figures with German Bundesliga team Crailsheim Merlins, a source told Sportando.

Thompson has played 265 NBA games during his career