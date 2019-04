Το καλάθι που "σκότωσε" την ΑΕΚ - Έτσι... δραπέτευσε η Μπάμπεργκ από το ΟΑΚΑ (ΒΙΝΤΕΟ)

Η ΑΕΚ αποκλείστηκε από το Final Four του Basketball Champions League, αφού η νίκη που πήρε επί της Μπάμπεργκ (69-67) δεν ήταν αρκετή για να της δώσει την πρόκριση εξαιτίας της ήττας της με 71-67 στο πρώτο παιχνίδι.

Στο "καυτό" ΟΑΚΑ η Ένωση βρέθηκε κοντά στην ανατροπή, όμως ο Ταϊρίς Ράις είχε... διαφορετική άποψη.

Με το σκορ στο 69-65, που οδηγούσε σε παράταση, ο Αμερικανός πέτυχε ένα τρομερό καλάθι με μόλις 6 δευτερόλεπτα να απομένουν, μείωσε στο τελικό 69-67 και χάρισε την πρόκριση στη Μπάμπεργκ.

RICE IN HIS VEINS‼ @ReseRice4 sends @BroseBamberg to the #BasketballCL Final Four‼ #Road2Final4 pic.twitter.com/eYE1fJk0b2