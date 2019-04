Οι Μπακς χορεύουν στον ρυθμό του... Γιάννη - Μαζί του "πετάνε" για τα πλέι οφ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Μλιγουόκι Μπακς κατέλαβαν την κορυφή της Ανατολής και έτοιμάζονται για τον πρώτο αγώνα με τους Πίτσονς, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί τον σούπερ σταρ της ομάδας και γνωρίζουν όλοι πως μ' εκείνον μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά.

Έτσι έφτιαξαν ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Έλληνας παίκτης και το τραγούδι ονομάζεται «Let it Fly». Αυτό θα συνοδεύσει την ομάδα σε ολόκληρη την πορεία των πλέι οφ.

Δείτε το βίντεο:

Let It Fly!! Let It Fly!! pic.twitter.com/y6B7uen60N