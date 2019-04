Απίστευτος Ρίβερς - Τρομερή εμφάνιση κόντρα στην Μπουντούτσνοστ - Δείτε το βίντεο!

Την καλύτερή του εμφάνιση με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα έκανε μέχρι στιγμής ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Κέι Σι Ρίβερς.

Ο Αμερικανός άσος είχε 16 πόντους με 4/4 βολές, 3/4 δίποντα και 2/4 τρίποντα, καθώς και 5 ασίστ, στη νίκη της ομάδας του επί της Μπουντούτσνοστ με 107-69.

Δείτε το βίντεο:

KC Rivers played his best game since arriving in @kkcrvenazvezda



16 PTS

3/4 FG2

2/4 FG3

4/4 FT

5 AST

WIN#ABALiga #RoadToGlory pic.twitter.com/YS1KrSt5tN