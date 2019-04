Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ: Έφυγε από την ζωή ο Τζον Χάβλιτσεκ

Θλίψη στον χώρο του παγκόσμιου μπάσκετ και ειδικά στο NBA μετά τον χαμό του θρύλου, Τζον Χάβλιτσεκ, σε ηλικία 79 ετών.

Ο Χάβλιτσεκ αγωνίστηκε και τις 16 σεζόν της καρίερας του στους Μπόστον Σέλτικς, κατακτώντας οκτώ πρωταθλήματα, επίδοση που τον φέρνει τρίτο στη λίστα πίσω μόνο από τους συμπαίκτες του Μπιλ Ράσελ (11) και Σαμ Τζόουνς (10).

Ακόμη και σήμερα παραμένει πρώτος στην ιστορία των Σέλτικς σε συμμετοχές, πόντους και εύστοχα σουτ, ενώ είναι δεύτερος σε ασίστ και πέμπτος σε ριμπάουντ.

It is with great sadness we have learned that Celtics Legend and Hall of Famer John Havlicek has passed away peacefully today at the age of 79. He will be dearly missed by his Celtics family.



A statement from the Celtics: https://t.co/yqOkZPkbej pic.twitter.com/xlUCKjbKvg