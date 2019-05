Ορεξάτος ο Αντετοκούνμπο μετά τους Σέλτικς - Απίθανη ατάκα για Avengers! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε όρεξη για χιούμορ μετά τη νίκη των Μπακς επί των Σέλτικς με 123-102 και στην συνέντευξη Τύπου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην νέα ταινία Avengers: Endgame, που παρακολούθησε πρόσφατα.

«Η ταινία ήταν πραγματικά πολύ καλή. Περίμενα να τη δω ένα χρόνο τώρα. Δεν ήξερα όμως ότι θα ήταν διάρκειας τριών ωρών. Ήθελα να πάω στην τουαλέτα, αλλά δεν έφυγα ποτέ από τη θέση μου», ήταν η ατάκα του Γιάννη.

Giannis sat through 3 hours of the Avengers without going to the bathroom he really is the MVP pic.twitter.com/KmS8et295F