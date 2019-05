Τρομερές δηλώσεις Αταμάν - Αυτό φταίει που έμεινε εκτός play off ο Ολυμπιακός - Αποθέωσε Πιτίνο

609 views 0 shares

Euroleague: Ίσως το πιο δραματικό παιχνίδι των play off να ήταν αυτό ανάμεσα σε Αναντολού Εφές και Μπαρτσελόνα, αφού η πρόκριση κρίθηκε στο πέμπτο παιχνίδι, και το εισιτήριο να πηγαίνει στην τουρκική ομάδα.

Ο προπονητής της Εφές, Εργκίν Αταμάν σχολίασε την πρόκριση της ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός πως περίμενε να είναι ο Ολυμπιακός στα πλέι οφ αλλά η απουσία του Σπανούλη έφερε τις ήττες που τον άφησαν εκτός.

Επιπλέον μίλησε με αποθεωτικά λόγια τον Ρικ Πιτίνο και αυτό που έκανε με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως μπορούσε να απειλήσει περισσότερο τη Ρεάλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο sport24 Radio:

Για το αν είχε προσπαθήσει ποτέ να αποκτήσει Έλληνα παίκτη στις ομάδες του: "Για πολλούς παίκτες έκανα προσπάθειες, επειδή έχετε ταλαντούχους παίκτες. Ο Σπανούλης είναι ένας από αυτούς από την περίοδο που ήμουν στην Γαλατάσαραϊ και μετά στην Εφές. Μου άρεσε γιατί ταιριάζει στο σύστημά μου. Του είχαμε κάνει μεγάλη προσφορά όταν ήμουν στην Γαλατάσαραϊ αλλά δεν ήθελε να φύγει από τον Ολυμπιακό. Όταν μάθαμε ότι σκεφτόταν να φύγει του ξανακάναμε πρόταση, αλλά πάλι απάντησε αρνητικά. Μου αρέσουν γενικά οι Έλληνες παίκτες, επειδή παίζουν καλή άμυνα. Μου αρέσει ο Μάντζαρης, ο Παπανικολάου και φυσικά ο Καλάθης, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη".

Για την πορεία του Ολυμπιακού στην Euroleague: "Ήταν περίεργη η σεζόν. Ο Ολυμπιακός στην αρχή της σεζόν πάλευε για την 4η θέση και πίστευα ότι ο θα κάνει καλή. Μετά τον τραυματισμό του Σπανούλη έχασε έδαφος και ηττήθηκε απροσδόκητα σε κάποια ματς. Είναι έκπληξη και περίεργο που έμεινε εκτός playoffs".

Για την πορεία του Παναθηναϊκού στην Euroleague: "Ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καλά, αλλά με την έλευση του Πιτίνο κάτι άλλαξε. Στο δικό μας παιχνίδι, για την 21η αγωνιστική ήταν η τελευταία ευκαιρία του. Μας νίκησε και μετά έκανε μεγάλες εκτός έδρας νίκες στη Μόσχα επί της ΤΣΣΚΑ και στο Μιλάνο. Είναι θαύμα η 6η θέση και το οφείλει στον Πιτίνο. Στα playoffs πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός μπορούσε να απειλήσει περισσότερο την Ρεάλ"

Για την πορεία της Αναντολού Εφές μέχρι το Final Four: "Είμαστε περήφανοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Κάθε μέρα δίναμε και μία μάχη και τώρα είμαστε κουρασμένοι, αλλά περήφανοι. Δεν φοβήθηκα ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Όταν ξεκίνησε η σεζόν είχαμε ως πρώτο στόχο να προκριθούμε στα playoffs γιατί πέρυσι ήμασταν τελευταίοι. Από την στιγμή που αρχίσαμε να παίζουμε ωραίο μπάσκετ όμως, ο στόχος πλέον ήταν το Final Four. Σίγουρα ήταν δραματική η σειρά με την Μπαρτσελόνα και μπορούσε κάτι να στραβώσει, αλλά περάσαμε. Πήραμε μία μεγάλη πρόκριση κόντρα σε μία σπουδαία ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες".

Για το κοινό της Εφές: "Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το 5ο παιχνίδι μέσα σε μία ώρα. Μπορεί να μην έχουμε πολύ κοινό, αλλά έχουμε κοινό που αγαπάει το μπάσκετ. Έχουμε οικογένειες. Στον 5ο αγώνα είχαμε μία τρομερή ατμόσφαιρα με 16.000 κόσμο στο γήπεδο".

Για τον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε: "Είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι, όπως τα προηγούμενα χρόνια το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Για πρώτη φορά δύο τουρκικές ομάδες θα παίξουν σε έναν ημιτελικό. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Από την αρχή της σεζόν η Φενέρμπαχτσε είναι το φαβορί και καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα σύμφωνα με τη βαθμολογία. Φέτος έχουμε παίξει έξι φορές με τη Φενέρ και έχουμε από τρεις νίκες. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να βρεθούμε στον τελικό".

Για το αν βλέπει τον ημιτελικό και σαν κόντρα Αταμάν-Ομπράντοβιτς: "Σαφώς και είναι και προσωπικό. Ο Ομπράντοβιτς είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη και μου αρέσει να παίζω εναντίον του από τότε που ήρθε στην Τουρκία. Είχαμε αρκετές μάχες στο παρελθόν. Κανείς μας δεν θα το βάλει κάτω".

Για τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Ρεάλ και ΤΣΣΚΑ: "Δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύο ομάδες με διαφορετικό στυλ. Η ΤΣΣΚΑ μοιάζει σε μας γιατί έχουν πολλούς καλούς γκαρντ. Η Ρεάλ έχει καλό inside game με Ταβάρες και Αγιόν. Δε μπορώ να πω ότι μου αρέσει η μία ή η άλλη, αφού θα αντιμετωπίσουμε 3 πρωταθλήτριες Ευρώπης σε αυτό το Final Four".