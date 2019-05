Ο Γιάννης δίνει το σύνθημα για την πρόκριση - Αγριεμένος περιμένει του Σέλτικς να το τελειώσει! (ΦΩΤΟ)

NBA: Σε λίγη ώρα οι Μπακς υποδέχονται του Σέλτικς στο GAME 5 και απέχουν μόλις μια νίκη για να τελειώσουν την σειρά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι για ακόμη μια φορά ο πρωταγωνιστής των Ελαφιών και σε δηλώσεις που έκανε δήλωσε πανέτοιμος για αυτό το παιχνίδι, καθώς όπως είπε όταν έχει μια τέτοια ευκαιρία δεν την αφήνεις να πάει χαμένη.

Συγκεκριμένα μέσα από τον λογαριασμό των Μπακς στο twitter δήλωσε: "Οι σπουδαίες ομάδες και οι σπουδαίοι παίκτες, όταν βρίσκουν μια ευκαιρία σαν και αυτήν δεν την χαραμίζουν. Πρέπει να την εκμεταλλευθείς. Πρέπει να τελειώσεις την σειρά. Αυτό σκέφτομαι ειδικά γι'αυτό το παιχνίδι".

