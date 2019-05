Τρομερό σενάριο για Τεόντοσιτς - Δεν θα πιστεύετε με ποια ομάδα συζητάει (ΦΩΤΟ)

ΤΣΣΚΑ: Η Βίρτους Μπολόνια έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τον Μίλος Τεόντοστις, ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Δεν αποκλείεται λοιπόν να υπάρξει επιστροφή στην Ευρώπη για τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ να τον περιμένει να επιστρέψει αλλά η Βίρτους να έχει ένα πλεονέκτημα.

Αυτό γιατί σύμμαχος για την ιταλική ομάδα αποτελεί ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, που γνωρίζει καλά τον Σέρβο παίκτη λόγω της εθνικής ομάδας.

Οι Ιταλοί κατέκτησαν φέτος το Basketball Champions League και θέλουν να συνεχίσουν να βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης και τη νέα χρονιά.

Virtus Bologna contacted Milos Teodosic to let him know about interest of the club for him https://t.co/N0OsHmF8zx via @andregrossi13