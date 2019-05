Τρομερή τιμή για Καλάθη και Σλούκα - Να τι αποφάσισε η Ευρωλίγκα για τους δύο άσους! (ΦΩΤΟ)

Στην κορυφαία πεντάδα της regular season της Ευρωλίγκας βρίσκονται οι Νικ Καλάθης και Κώστας Σλούκας!

Ο άσος του Παναθηναϊκού μαζί με αυτόν της Φενέρ πραγματοποίησαν τρομερή σεζόν, οδηγώντας τις ομάδες τους στα play offs της διοργάνωσης, κάτι που δεν μπορούσε να παραβλέψει η Ευρωλίγκα.

Έτσι οι δυο τους βρίσκονται στην καλύτερη πεντάδα μαζί με τους Γιαν Βέσελι, Μπράντον Ντέιβις και Ουίλ Κλάιμπερν.

Aξίζει να σημειώσουμε ότι ο Καλάθης και ο Βέσελι βρίκονταν και πέρυσι στην κορυφαία πεντάδα, ενώ είναι άξιο αναφοράς ότι στην φετινή πεντάδα δεν συμπεριλαμβάνονται παίκτες της Ρεάλ και της Εφές, που πέρασαν στο Final Four.

Tέλος, από αυτούς τους πέντε παίκτες θα προκύψει και ο MVP της περιόδου, που θα ανακοινωθεί στο περιθώριο του Final Four της Βιτόρια, την επόμενη εβδομάδα.

2018-19 ALL-EUROLEAGUE FIRST TEAM presented by @7DAYSBasketball



@Nick_Calathes15

@Da_Thrill21

@Brandon_Davies0

Kostas Sloukas

@JanVesely24



Congratulations to all these players who have had a stellar individual seasons#GameON pic.twitter.com/HcB8mU1ruA