"Τρελάθηκε" με Ολυμπιακό ο Πιτίνο - "Παίρνω την ομάδα στη Μύκονο"! (ΦΩΤΟ)

Ρικ Πιτίνο: Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού θέλησε να "τρολάρει" μέσω Twitter τη διαφαινόμενη απόφαση του Ολυμπιακού να μην αγωνιστεί στο ντέρμπι της Δευτέρας.

Ο Ρικ Πιτίνο πόσταρε τη φωτογραφία από την προαναγγελία του αγώνα και έγραψε πως αφού δεν πρόκειται να γίνει, σκοπεύει να πάρει την ομάδα του στη... Μύκονο για προπονήσεις!

«Προφανώς όχι. Δεν είμαι σίγουρος τι να σκεφτώ πια. Παίρνω την ομάδα μου στην Μύκονο για προπόνηση. Ο εξαιρετικός GM μας, ο Μάνος, θα κεράσει. Σας ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Apparently not. Not sure what to think anymore. I’m taking my team to Mykonos for practice. Our great GM, Manos, is treating. Thanks pic.twitter.com/i7yogRNTdv