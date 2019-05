Ο Μπάρκλεϊ προκαλεί ράπερ: «Θα τον έσπαγα στο ξύλο» (ΒΙΝΤΕΟ)

Αναφορά στο περιστατικό του τέταρτου αγώνα των τελικών της Ανατολής, όταν ο γνωστός ράπερ, Drake, έκανε trash-talking στον Γιάννη Αντετοκούνμπο έκανε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Ο παλαίμαχος άσος όταν ρωτήθηκε απάντησε: «Τι θα έκανα; Θα έλεγα “Κένι, πέτα μια φορά την μπάλα εκτός γηπέδου”. Και μετά θα τον έσπαγα στο ξύλο…».

“What I would do. I would say, ‘Kenny throw the ball out of bounds one time.’ Then I would knock the hell out of Drake.”



