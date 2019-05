Σκάει «μπαμ» με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό - Αυτές οι δύο ομάδες τον θέλουν!

Ενδιαφέρον από την Ρεάλ Μαδρίτης και την Φενέρμπαχτσε για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ παρουσιάζει μέσω tweet του ο Κροάτης δημοσιογράφος, Στέπαν Βίντοβιτς, παρότι όπως αναφέρει, ο Σέρβος σέντερ επιθυμεί να παραμείνει στον Ολυμπιακό.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε έχουν δείξει ενδιαφέρον για να υπογράψουν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο παίκτης πάντως είναι χαρούμενος στην ομάδα του (Ολυμπιακός) και θέλει να παραμείνει εκεί», τονίζει χαρακτηριστικά στο twitter ο Βίντοβιτς.

Real Madrid and Fenerbache showed interest to sign Nikola Milutinov



The player is happy with his current team (Olympiacos) and wants to stay...