Απαράδεκτη χειρονομία – Δήμαρχος έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο σε παίκτες

Ξέφυγε ο δήμαρχος Τεργέστης στο παιχνίδι για τα ιταλικά playoffs μεταξύ της Τριέστε και της Κρεμόνα, η οποία είχε αρκετή ένταση στο παρκέ. Ο πολιτικός άσεμνες χειρονομίες στους παίκτες των φιλοξενούμενων.

Δείτε τη φωτογραφία:

This is the mayor of Trieste, Dipiazza, during Game 3 of the Serie A playoffs between Alma and Cremona.

He showed his middle fingers to Mathiang during the game. And he did not apologize to the player or Vanoli after the game.

SHAME pic.twitter.com/AtlvYFSjgo