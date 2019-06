Μεταγραφάρα Σφαιρόπουλου - "Άρπαξε" βασικό παίκτη του Γιασικεβίτσιους

Γιάννης Σφαιρόπουλος - Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: Σε μια μεταγραφική κίνηση που ενισχύει σημαντικά την περιφέρειά της προχώρησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου φέρεται να συμφώνησε με τον Νέιτ Γουόλτερς, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Ζαλγκίρις.

Ο Γουόλτερς μέτρησε 11.2 πόντους μ.ό.με 56.3% στο δίποντο, 36.8% στο τρίποντο και 69.4% στις βολές, 2.8 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ και 1.5 λάθη ανά 22:53 συμμετοχής σε 28 αγώνες στη φετινή Euroleague.

"Πηγές που γνωρίζουν από πρώτο χέρι την υπόθεση με ενημέρωσαν πως ο Γουόλτερς έχει συμφωνήσει με τη Μακάμπι", αποκάλυψε ο έγκυρος δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας.

I was told by the people close to the situation that Wolters has an agreement with Maccabi.