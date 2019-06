Πίνουν νερό στο όνομά του - Ανανέωσε για ακόμη 1+1 χρόνια Έλληνας προπονητής με την... (ΦΩΤΟ)

Ο Δημήτρης Πρίφτης ανανέωσε με την Ούνιξ Καζάν για τα επόμενα 1+1 χρόνια, όπως ανακοίνωσε ρωσική ομάδα στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter.

Μπορεί φέτος η ομάδα να μην κατάφερε να εξασφαλίσει την συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα, όμως πιστεύουν στον Έλληνα προπονητή.

Μάλιστα στην ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας έγραψαν:

"Πιστεύουμε πως ο κόουτς μπορεί να χτίσει μια νέα ομάδα, που θα μπορέσει να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο και να πετύχει σε όλες τις διοργανώσεις".

Димитрис Прифтис остаётся с нами

BC UNICS and Dimitris Priftis resign a new 1+1 contract.

We believe that the coach can build a new team, which can compete on the highest level and be able to succeed in all tournaments.

