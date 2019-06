Τους άφησε όλους άφωνους ο Πιτίνο: «Έδωσα 1 εκατ. ευρώ για 14 μέρες σε Διαμαντίδη, αλλά...»!

Ασταμάτητος είναι ο Ρικ Πιτίνο στο Twitter και αυτή τη φορά ο πρωταγωνιστής στο σχόλιό του είναι ο... Δημήτρης Διαμαντίδης!

Ο πάλαι ποτέ άσος του Παναθηναϊκού βρέθηκε στην προπόνηση του Τριφυλλιού και ο τεχνικός της ομάδας έγραψε στο twitter για τον "3D":

«Ήταν υπέροχο που είδα τον θρύλο του Παναθηναικού, Δημήτρη Διαμαντίδη, στην προπόνηση. Του έδωσα ένα συμβόλαιο 14 ημερών για 1 εκατομμύριο ευρώ και αρνήθηκε. Εξαιρετικός άνθρωπος αλλά θα έπρεπε να είχε πάρει τα λεφτά!».

Great seeing PAO legend Dimitri Diamantidis at practice. Offered him a 14 day contract for a million euros and he declined. Special man but he should have taken the money