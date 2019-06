Συγκλονίζει η μητέρα του Ντουράντ – Συγκινητικό μήνυμα για τον γιο της

Μήνυμα προς όλους όσους αμφισβήτησαν τον γιο της έστειλε η μητέρα του Κέβιν Ντουράντ, Ουάντα μετά τον τραυματισμό που υπέστη, ο οποίος σόκαρε το NBA.

Η μάνα του παίκτη των Ουόριορς ανέβασε στα social media μια φωτογραφία στο πλευρό τους γιου της κι εξήγησε πως ο KD έχει καρδιά πραγματικού πολεμιστή!

«Για ΟΛΟΥΣ εσάς που αμφισβητείτε τον γιο μου ως άνθρωπο, για εσάς που τον αμφισβητείτε για την καρδιά του, την ακεραιότητά του και την αγάπη του για το μπάσκετ, απλώς δεν τον ξέρετε! Έχει καρδιά πραγματικού πολεμιστή! Θα περάσει κι αυτό... Ο Θεός να σας ευλογεί ΟΛΟΥΣ», έγραφε στο μήνυμά της.

For ALL of you who question my son as a Man, question his Heart, question his Integrity and question his LOVE for the game of basketball, you DON’T know him. He has a heart of a true Warrior! This too shall pass. God Bless you ALL. pic.twitter.com/y0qcQ5Boga