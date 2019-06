Στείλτε τον στο... ψυχιατρείο - Οπαδός των Γουόριορς δεν άντεξε την ήττα κι έσπασε τα πάντα! (ΒΙΝΤΕΟ)

NBA: Η χθεσινή ήττα από τους Τορόντο Ράπτορς και η απώλεια του πρωταθλήματος πόνεσε πολύ τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όμως ένας νεαρός φίλαθλος πραγματικά... έχασε το μυαλό του.

Η αντίδραση του στο τέλος του αγώνα καταγράφηκε σε βίντεο, με τον θολωμένο οπαδό των Γουόριορς να κάνει χίλια κομμάτια την τηλεόρασή του, να ωρύεται και να τα βάζει με τον φίλο του που προσπάθησε να τον σταματήσει, πιάνοντάς τον από το λαιμό!

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

Warriors losing really got him heated pic.twitter.com/MBzkHvwqKY