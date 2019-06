Κάνει πλάκα στον Ολυμπιακό ο Σφαιρόπουλος - Αυτόν τον Έλληνα "κλέβει" - Επιβεβαίωση sportdog (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός - Κώστας Παπανικολάου: Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος φαίνεται πως έχει βάλει στο "μάτι" τον Κώστα Παπανικολαόυ και θέλει να τον φέρει στο Ισραήλ, κάτι για το οποίο σας είχε πληροφορήσει το sportdog εδώ και ένα μήνα!

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ του Έλληνα προπονητή έχει βγει στην αγορά για την ενίσχυση του ρόστερ της και ο φόργουορντ του Ολυμπιακού φιγουράρει ψηλά στη λίστα της.

Μάλιστα όπως αναφέρει το δημοσίευμα η ομάδα του λαού θα κινηθεί για την απόκτηση του, σε περίπτωση που αποφασίσει να αποχωρήσει από την ομάδα του Πειραιά λόγω των εξελίξεων και τον επικείμενο υποβιβασμό στην Α2.

Maccabi Tel Aviv has two major targets and they're both Greek. My story on @Medium https://t.co/8yXHyByaSR