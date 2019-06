Σπουδαία εξέλιξη για πρώην παίκτη του Ολυμπιακού - Συνεχίζει στο NBA - Ποιος το περίμενε! (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Ο Τζανίρο Πάργκο που αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους το 2009, θα γίνει μέλος του επιτελείου του Τέρι Στοτς στους Μπλέιζερς, ώστε να αντικαταστήσει τον Ντέιβιντ Βάντερπουλ που πήγε στους Τίμπεργουλβς.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν στους Windy City Bulls ως βοηθός, αφού μετά το τέλος της καριέρας του ακολουθεί καριέρα προπονητή στο ΝΒΑ.

Πηγή eurohoops.net

