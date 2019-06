Το καθηλωτικό βίντεο για τον Γιάννη - Η ιστορία 24 χρόνων σε 1 λεπτό - Αποθέωση για τον Έλληνα MVP!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε απίστευτα πράγματα τη φετινή χρονιά και το βραβείο του MVP κατέληξε στα δικά του χέρια.

Η Nike ετοίμασε για τον Έλληνα σούπερ σταρ ένα βίντεο, το οποίο μας δείχνει πως ξεκίνησε αυτό το όνειρο.

Μια πορεία 24 χρόνων ξεδιπλώνεται σε 1 λεπτό. Απολαύστε το:



Fate can start you at the bottom. Dreams can take you to the top. #justdoit



Congratulations to the 2019 Kia NBA Most Valuable Player: @Giannis_An34



Watch his story, “I am Giannis,” now in the Nike App: https://t.co/pOyj8Qw4H2 #NBAAwards #KiaMVP #giannis #nike pic.twitter.com/I6g3uEgK45