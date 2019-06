Συγκλονίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Τι λέει για το NBA, τους Μπακς και τον ρόλο του Θανάση

254 views 0 shares

Μέσω της ελληνικής έκδοσης του περιοδικού "Forbes" ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στα όσα έχει καταφέρει και θέλει να καταφέρει στο μέλλον, στην οικογένειά του που τον στήριξε, αλλά και στο τι πρέπει να κάνουν οι Μπακς για να φτάσουν τελικό.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε:

Για το τι θα συμβούλευε σε ένα παιδί 10 χρονών που θέλει να παίξει μπάσκετ: «Να παίξει για την χαρά του παιχνιδιού αρχικά και ύστερα, αν το αγαπήσει, είμαι σίγουρος πως θα ξέρει τι πρέπει να κάνει για να προχωρήσει».

Για το πώς φαντάζεται την Ελλάδα του αύριο: «Θα μιλήσω με μπασκετικούς όρους. Θα ήθελα να αποκτήσουμε ξανά αυτό που ξεχωρίζει μια μέτρια ομάδα από μια πρωταθλήτρια... Να παίζουμε όλοι σαν ένα, να βάζουμε το εγώ μας λίγο στην άκρη και να σεβόμαστε τις ανάγκες των "συμπαικτών" μας. Όλα τα άλλα ευτυχώς τα κληρονομήσαμε».

Για το αν είχε ονειρευτεί όλες του τις επιτυχίες κι αν ήρθαν νωρίτερα από όσο περίμενε: «Αν δεν τα είχα ονειρευτεί, δε θα τα κατάφερνα. Δεν εννοώ τα ακριβά συμβόλαια και ό,τι συνεπάγεται αυτό, αλλά το να καταφέρω να με υπολογίζουν ως έναν από τους καλύτερους παίκτες που έπαιξαν το σπορ ποτέ».

Για το πότε συνειδητοποίησε ότι είναι αυτό που θέλει να κάνει και ποιος τον ώθησε: «Ο Θανάσης, ο μεγάλος μου αδελφός, ξεκίνησε πρώτος να παίζει μπάσκετ και, επειδή ήθελα να περνάω αρκετό χρόνο μαζί του, τον ακολούθησα. Ύστερα το ερωτεύτηκα και είπα στους γονείς μου ότι αυτό θέλω να κάνω. Να παλέψω να αλλάξω τη ζωή μας μέσα από το μπάσκετ».

Για το ποιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του: «Ο αδελφός μου και, κατ' επέκταση, η οικογένειά μου, που με στήριξε στην επιλογή μου, καθώς και όλοι οι προπονητές μου μέχρι σήμερα».

Για το τι χρειάζεται ένας σούπερ αθλητής και πώς μπορεί να πετύχει: «Όλα είναι μέρος όλων. Δεν μπορείς να απομονώσεις δύο πράγματα. Αν μπορείς να έχεις μια ποιοτική καθημερινή ρουτίνα, δηλαδή το ιδανικό φαγητό, καλή αποθεραπεία, αρκετή ξεκούραση και, σίγουρα, επίπεδο προπόνησης που να σε βελτιώνει καθημερινά, είναι υπεραρκετά σε συνδυασμό με την προσωπική σου έξτρα εργατοώρα να σε αλλάξουν επίπεδο».

Για το ότι αποτελεί αθλητικό και κοινωνικό πρότυπο, «εκτοξεύοντας» την φώμη των Μπακς: «Δε μου αρέσουν τα κολακευτικά λόγια, η αλήθεια είναι με κάνουν σοφτ, προτιμώ τις αυστηρές κριτικές. Με πεισμώνουν και μου δίνουν παραπάνω κίνητρο».

Για το τι χρειάζονται οι Μπακς, για να φτάσουν στους τελικούς του ΝΒΑ: «Ξέραμε το επόμενο πρωινό τι χρειάζεται να βελτιώσουμε για να φτάσουμε στην κορυφή την επόμενη χρονιά και, πρωτίστως, τι πρέπει να βελτιώσω εγώ. Αλλά θα το κρατήσουμε για τον εαυτό μας».

Για το αν σκέφτεται τη μετά-μπάσκετ και αν επενδύει τα χρήματά του: «Είμαι μεθοδικός και προσεκτικός στις κινήσεις μου από την φύση μου. Προτιμώ επενδύσεις χαμηλού ρίσκου, κάνοντας διασπορά του κεφαλαίου μου σε διαφορετικούς τομείς. Αν υπάρξει ιδέα, βέβαια, που θα μπορούσε να αλλάξει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, δε θα είχα πρόβλημα να ρισκάρω χρόνο και χρήματα. Στο τέλος της ημέρας "it's all about the legacy you leave behind"».

Για την κοινωνική του δράση: «Με λόγια δύσκολα σήμερα παρακινείς το διπλανό σου, με πράξεις ίσως έχουμε καλύτερη τύχη».

Για το τι μήνυμα θέλει να περάσει στους νέους για να πετύχουν: «Μην αφήνετε κανέναν να σας ασκεί πίεση, μόνο εσείς ξέρετε πόσο πολύ θέλετε να πετύχετε. Καμία ώρα χαμένη, μικρά βήματα μπροστά κάθε μέρα και, όταν θα είσαι έτοιμος για το άλμα στην κορυφή, πίστεψέ με θα το νιώσεις αμέσως».