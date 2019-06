Μεταγραφάρα που θα κάνει πάταγο - Η Μπαρτσελόνα παίρνει παικταρά από το NBA!

Μπαρτσελόνα - Νίκολα Μίροτιτς: Σε μια μεταγραφή που αλλάζει τις ισορροπίες στη Euroleague είναι έτοιμοι να προχωρήσουν οι Μπλαουγκράνα, οι οποίοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Νίκολα Μίροτιτς!

Όπως αποκάλυψε στο Twitter ο έγκυρος δημοσιογράφος, Σαμς Χαράνια, ο Ισπανός διεθνής που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Η Μπαρτσελόνα τα... έσκασε για να φτάσει στη συμφωνία με τον πρώην άσο της Ρεάλ Μαδρίτης. Το ποσό της μεταγραφής δεν έχει διαρρεύσει, όμως αξίζει να σημειωθεί ότι ο παίκτης είχε συμβόλαιο 12.5 εκατ. δολαρίων πέρυσι με τους Μπακς.

NBA free agent Nikola Mirotic has decided to sign with Euroleague club Barcelona, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Mirotic was in the market for $45-50M total in contract in the NBA.