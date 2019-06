Τι έκανε ο πιτσιρικάς! Απίθανη πτήση και κάρφωμα που βλέπεις μόνο στο NBA (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο νεαρός Γάλλος Γιοάν Μακουντού προσέφερε πλούσιο θέαμα στο Παγκοσμίου Κυπέλλου U19 και συγκεκριμένα στον αγώνα ανάμεσα στη Γαλλία και την Κίνα.

Ο νεαρός παίκτης έκλεψε την μπάλα και μ' ένα εντυπωσιακό κάρφωμα έκλεψε την παράσταση.

Δείτε τη φάση στο παρακάτω βίντεο:

.@FFBasketball's @yMakoundou brings the house down to start Day 2 at the #FIBAU19!



Watch live: https://t.co/30FM22MXOW pic.twitter.com/jYfRT2YyGF