"Ντούκι"! Φόργουορντ-θηρίο για Ολυμπιακό - Θητεία στο ΝΒΑ - Έχει εμπειρία από Ευρωλίγκα

Ολυμπιακός - Ερλ Κλαρκ: Κοντά στο Λιμάνι φαίνεται ότι βρίσκεται ο δυναμικός φόργουορντ!

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο έγκυρος Λιθουανός δημοσιογράφος, Andrej Sazonov, σε ανάρτησή του στο twitter!

Τι αναφέρει σε αυτή; Ότι ο Ερλ Κλαρκ είναι υποψήφιος για το Λιμάνι, καθώς ο Ολυμπιακός ψάχνει για παίκτη στη θέση του.

Αναλυτικά έγραψε: «Ο πρώην παίκτης της Μπούντουτσνοστ, Ερλ Κλαρκ, είναι υποψήφιος για να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Ο φόργουορντ έκανε το ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα την προηγούμενη σεζόν».

Former Budućnost Podgorica player Earl Clark is a candidate to join Olympiacos Piraeus. Forward made his debut in Euroleague last season.@Sportando @Eurohoopsnet @EuroLeague @olympiacosbc @esakegr @KKBuducnostVOLI @ABA_League