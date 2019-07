Απίθανο ΒΙΝΤΕΟ - Ο Χάρντεν έπαιξε ποδόσφαιρο και το αποτέλεσμα ήταν... τραγικό!

Ο Τζέιμς Χάρντεν διαπρέπει ως μπασκετμπολίστας στα παρκέ του NBA, όμως με το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση.

Κάτι τέτοιο αποδείχθηκε από το βίντεο που δημοσίευσε η Άρσεναλ, με τον Αμερικανό σταρ να παίζει μπάλα στο γήπεδο της αγγλικής ομάδας και να προκαλεί άφθονο γέλιο!

Δείτε το βίντεο:

James Harden working on his touch at the Emirates



(via @ReissNelson9) pic.twitter.com/sqN18TojoE