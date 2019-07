Απίθανο βίντεο - Πως οι Σπανούλης και Διαμαντίδης ξεχωρίζουν στην Ευρώπη!

Ένα βίντεο που δείχνει την εξέλιξη από το 2000 και έπειτα του πίνακα των κορυφαίων σκόρερ της Ευρωλίγκας, δημοσιεύτηκε και δεν θα μπορούσαν να λείπουν μέσα απ' αυτό οι Βασίλης Σπανούλης και Δημήτρης Διαμαντίδης.

Μάλιστα μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους είναι και ο Γιώργος Πρίντεζης. Δείτε το βίντεο:

Bar chart race for @EuroLeague all time scorers

From Gregor Fucka, Alphonso Ford and Marcus Brown to Juan Carlos Navarro, Vassilis Spanoulis and Sergio Llull.



