Τέλος οι συζητήσεις για Μιλουτίνοφ - Δεύτερη "κρούση" της ΤΣΣΚΑ - Αυτό αποφάσισε ο Ολυμπιακός (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Αρνητική ήταν η απάντηση και στην δεύτερη πιο βελτιωμένη πρόταση της ΤΣΣΚΑ για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν σκοπό να παραχωρήσουν τον βασικό σέντερ τους και έτσι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν διακοπεί​, σύμφωνα με το Eurohoops.

Οι Πειραιώτες είχαν απορρίψει την αρχική πρόταση των 500.000 ευρώ και πλέον σταματάνε οποιαδήποτε συζήτηση.

Olympiacos turned down the new improved offer of CSKA Moscow for Nikola Milutinov and negotiations between two clubs are broken, a source tells @Eurohoopsnet