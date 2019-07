Επίσημο! Εκεί συνεχίζει παίκτης που ήθελαν Ολυμπιακός και ΠΑΟ - Τέλος τα όνειρα για τους δυο "αιωνίους"

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Την καριέρα του στη Ζενίτ θα συνεχίσει ο Όστιν Χόλινς, αφού φαίνεται πως έχει συμφωνήσει με τη ρωσική ομάδα που ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στην Ευρωλίγκα.

​

Για τον παίκτη ασχολήθηκαν έντονα οι δύο αιώνιοι, όμως εκείνος φαίνεται πως επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του υπό τις οδηγίες του Ζοάν Πλάθα.

Σύμφωνα με το Eurohoops η Ζενίτ συμφώνησε με τον Όστιν Χόλινς.

The American swingman Austin Hollins is now a Euroleague bound, as he signing a two year deal with @zenitbasket a source tells @Eurohoopsnet