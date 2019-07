Απίθανη διάκριση για Αντετοκούνμπο - «Σαρώνει» μέχρι και σε video game - Φοβερό! (ΦΩΤΟ)

Ακόμα μία διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αφού ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στην τρίτη θέση με τους καλύτερους παίκτες του διάσημου video game ΝΒΑ2Κ20!

Συγκεκριμένα, ο "Greek Freak" έχει overall rating 96 μονάδες, την συνολική δηλαδή διαβάθμιση του κάθε παίκτη με άριστα το 100, ευρισκόμενος μία μονάδα πίσω από τους Λεμπρόν Τζέιμς και Καουάι Λέοναρντ!

