Φοβερή εξέλιξη: Πάει στους πρωταθλητές Ράπτορς ο Αντετοκούνμπο!

Στους Τορόντο Ράπτορς αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Κώστας Αντετοκούνμπο!

Οι Μάβερικς αποφάσισαν να αποδεσμεύουν τον αδερφό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όμως σύμφωνα με το Eurohoops, ο 21χρονος φόργουορντ/σέντερ βρίσκεται στο "στόχαστρο" των πρωταθλητών του ΝΒΑ και φαίνεται ότι θα πάρει τον δρόμο για το Τορόντο.

Πέρυσι πάντως στην G League ο Κώστας είχε 10,6 πόντους , 6,2 ριμπάουντ και 1,3 τάπες σε 25,4 λεπτά ανά αγώνα.

Sources telling @Eurohoopsnet that the NBA champions Toronto Raptors are planning to claim Kostas Antetokounmpo off waivers