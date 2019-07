Τελειώνει η μεγάλη μεταγραφή - Είπε το "ναι" στον Ολυμπιακό ο παικταράς!

Ολυμπιακός: Το "σίριαλ" με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος του, καθώς ρεπορτάζ από το εξωτερικό αναφέρουν πως ο Λιθουανός άσος είπε το "ναι" στους Ερυθρολεύκους.

Όπως έγραψε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Κουζμίνσκας πήρε την οριστική απόφαση να αποδεχθεί των πρόταση του Ολυμπιακού, απορρίπτοντας προσφορές από τη ρωσική Λοκομοτίβ Κράσνονταρ και ισπανικές ομάδες.

Μάλιστα, ΜΜΕ της Σερβίας επισημαίνουν ότι ο Λιθουανός διεθνής προτίμησε τον Ολυμπιακό από συλλόγους που του έδιναν περισσότερα χρήματα!

Mindaugas Kuzminskas commits to Olympiacos, sources confirmed. Lokomotiv Krasnodar and few Spanish teams were chasing Kuzminskas too, I was told.