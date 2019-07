Ατάκα Τζέιμς για Ολυμπιακό: "Μου αρέσει ο Μπλατ" - "Μιλάω ήδη με τον Καλάθη..."

Μάικ Τζέιμς - Ολυμπιακός: Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού δεν υπολογίζεται από την Αρμάνι Μιλάνο μετά από απόφαση του Έτορε Μεσίνα, όμως δεν έχει σκοπό να αποχωρήσει εάν δεν αποζημιωθεί από την ιταλική ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ συνηθίζει να ανοίγει διάλογο με ακολούθους του στο Twitter, με έναν οπαδό του Ολυμπιακού να του ζητά να μετακομίσει στον Ολυμπιακό.

Ο Τζέιμς απάντησε πως του αρέσει ο Ντέιβιντ Μπλατ, ωστόσο δεν θα ταίριαζε στον Ολυμπιακό λόγω του παρελθόντος του.

"Μου αρέσει ο Μπλατ, αλλά νομίζω ότι δεν θα ταίριαζα (στον Ολυμπιακό). Λόγω ιστορίας", έγραψε χαρακτηριστικά.

I like blatt but i think that would be a bad fit. History type stuff https://t.co/AbxCfUMbeV