Ο Αντετοκούνμπο σε ρόλο έκπληξη - Τους άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε ότι εκτός από αθλητής είναι και πολύ καλός δάσκαλος.

Συγκεκριμένα δίδαξε την τέχνη του eurostep σε νέους αθλητές που αποτελεί μία από τις καλύτερες κινήσεις των σταρ του ΝΒΑ.

Giannis explains the fundamentals of his Eurostep



(via @CashNastyGaming) pic.twitter.com/hbymqzNJmE