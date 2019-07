Οριστικό και επίσημο: Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σέρχι Ροντρίγκεθ - Ανακοινώθηκε!

Αρμάνι Μιλάνο: Παίκτης του ιταλικού συλλόγου είναι και επίσημα ο Σέρχι Ροντρίγκεθ!

Ο πρώην άσος της ΤΣΣΚΑ δεν δυσκολεύτηκε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς μόλις η Αρμάνι Μιλάνο έλυσε τη συνεργασία της με τον Μάικ Τζέιμς, ήταν δεδομένο ότι θα ανακοίνωνε τη μεταγραφή του η ιταλική ομάδα.

Where did we meet him before?

Any suggestions?



#WeNotMe @SergioRodriguez pic.twitter.com/sO5xwKEPgR