Αγριεμένος ο Μάικ Τζέιμς: «Δεν με σεβάστηκαν και το πήρα προσωπικά»!

Ο Μάικ Τζέιμς ετοιμάζεται να υπογράψει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ωστόσο δεν μπορεί ακόμα να δεχτεί τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε από την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται... αγριεμένος στο twitter, καθώς όταν ρωτήθηκε αν όντως έχει συμφωνήσει με τους πρωταθλητές Ευρώπης, απάντησε: «Αυτό το καλοκαίρι δεν με σεβάστηκαν και το πήρα προσωπικά».

It means this summer been real disrespectful and i took it personally https://t.co/sT5iILAwD2