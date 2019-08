Απίθανη εξέλιξη! Στο NBA και του Ουόριορς πρώην παίκτης ελληνικής ομάδας (ΦΩΤΟ)

Άρης: Ο Ντέβιν Μαρμπλ που αγωνίστηκε το 2016 στους Κιτρινόμαυρους θα δοκιμάσει την τύχη του στον μαγικό κόσμο του NBA και συγκεκριμένα στους Ουόριορς.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το "Sportando" υπέγραψε "Exhibit 10 contract" με την ομάδα του Στεφ Κάρι, που σημαίνει έχει ότι τη δυνατότητα να εξασφαλίσει minimum μισθό, αν πειστεί η ομάδα για την αξία του.

Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό τότε θα υπογράψει two-way contract ή θα φύγει, έχοντας ακόμα ένα παραθυράκι μέσω G-League για 60 μέρες.

Marble spent last season with Trento averaging 13.3 points per game in Serie A