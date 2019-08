Αυτή η ομάδα θα είναι ασταμάτητη από το τρίποντο - Ζαλίζουν... τα νούμερα των παικτών της (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Euroleague έκανε ένα αφιέρωμα στην Χίμκι τονίζοντας το δυνατό στοιχείο που πιστεύεται πως θα έχει από τη νέα σεζόν, που δεν είναι άλλο από το τρίποντο.

Αλεξέι Σβεντ και Ντάιρις Μπέρτανς προκαλούν... ζαλάδα με τα νούμερα τους. 37% και 53% αντίστοιχα, όπως αναφέρει και eurolegaue ίσως χρειαστούμε ομπρέλα από την βροχή... τριπόντων.

If you are going to watch @Khimkibasket this season, you might want to bring a#GameON pic.twitter.com/rCB6jppaSL