Τρέλανε τους Αγγελόπουλους - Επική ατάκα Ίβκοβιτς για τα αρ@@@ια του Τεόντοσιτς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ολυμπιακός - Ντούσαν Ίβκοβιτς: Σε μια απίθανη αποκάλυψη για την περίοδο που προπονούσε τον Μίλος Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό προέβη ο σπουδαίος Σέρβος τεχνικός.

Ο Ίβκοβιτς θυμήθηκε ότι ο πρώην προπονητής των Πειραιωτών, Παναγιώτης Γιαννάκης, δεν ήθελε να χρησιμοποιεί τον Τεόντοσιτς επειδή ήταν αργός στα πλάγια βήματα και στην άμυνα.

Ωστόσο, ο Ίβκοβιτς είχε εντελώς αντίθετη γνώμη, καθώς αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε πως είπε στους αδερφούς Αγγελόπουλους ότι ο διεθνής παίκτης είναι αργός, επειδή έχει μεγάλα αρ@@@ια!

"Ο Γιαννάκης δεν ήθελε να παίζει με τον Τεόντοσιτς επειδή είναι αργός στα πλάγια βήματα. Είπα στους προέδρους του Ολυμπιακού ότι ο Τεόντοσιτς είναι αργός στην πλάγια κίνηση, επειδή έχει μεγάλα αρ@@@ια και δυσκολεύεται να τα μεταφέρει από την μία πλευρά στην άλλη", ήταν η απίστευτη ατάκα του "Ντούντα"!

