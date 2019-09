Απίστευτα πράγματα από FIBA: Απέρριψε την ένσταση της Λιθουανίας, αλλά τιμώρησε τους διαιτητές!

Τεράστιος ντόρος έχει δημιουργηθεί από χθες στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας ύστερα από την φάση στο τέλος του αγώνα της Γαλλίας με την Λιθουανία, που ανάγκασε την "Λιέτουβα" να καταθέσει ένσταση.

Με το σκορ στο 76-75 ο Γιόνας Βαλαντσιούνας εκτέλεσε βολή, με τον Ρούντι Γκομπέρ να απομακρύνει την μπάλα έχοντας επαφή με την στεφάνη ενώ η μπάλα ήταν πάνω σε αυτή.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της FIBA, το καλάθι θα έπρεπε να μετρήσει για έναν πόντο, όμως ο κανονισμός αναφέρει πως για να εξεταστεί το Instant Replay θα έπρεπε να υπάρχει σφύριγμα, συνεπώς θα έπρεπε οι διαιτητές να έχουν σφυρίξει για να εξετάσουν τη φάση στο βίντεο, κάτι που δεν έγινε.

Για αυτό το λόγο η παγκόσμια ομοσπονδία τιμώρησε τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης και δεν θα ξανασφυρίξουν στο τουρνουά, όμως απέρριψε την ένσταση της Λιθουανίας, κάτι που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα (78-75) δεν αλλάζει και οι Γάλλοι είναι οριστικά στα προημιτελικά.

Well done @FIBA @FIBAWC ! Lithuania down by 1 point 30 sec left against France. THIS happens. No goaltending, no video review. De Colo sinks the jumper on the other end ending Lithuania's World Cup. pic.twitter.com/Mf7eghUsQr