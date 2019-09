Ξυδάκι! Πάλι με τον Γιάννη ασχολείται ο Χάρντεν - Απίθανη δήλωση! (ΦΩΤΟ)

Ακόμα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ασχολείται ο Τζέιμς Χάρντεν, αφού δεν μπορεί να χωνέψει πως έχασε τον τίτλο του κορυφαίου στο NBA από τον "Greek Freak".

«Πέτυχα ένα σερί 32 αγώνων με τουλάχιστον 30 πόντους, 8 παιχνίδια με 50 πόντους και άλλα 2 ματς με 60 πόντους μέσα σε μια σεζόν. Και όλη η συζήτηση έγνε για τον Γιάννη; Δεν το δέχομαι! Το παιδί είχε μια εξαιρετική σεζόν, όπως και η ομάδα του, αλλά αυτά που έκανα ήταν μυθικά», ανέφερε ο Xάρντεν στο περιοδικό "GQ".

