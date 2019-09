ΣΟΚ στον χώρο του NBA: Δολοφόνησαν πρώην άσο έξω από το σπίτι του!

Συγκλονισμένος είναι ο κόσμος του NBA ύστερα από την άγρια δολοφονία του πρώην μπασκετμπολίστα των Νετς και των Γκρίζλις, Άντρε Έμετ.

Ο Έμετ δέχτηκε επίθεση από δύο ενόπλους, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, έξω από το σπίτι του στο Ντάλας και προσπάθησε να ξεφύγει, όμως οι δράστες τον πυροβόλησαν και εξαφανίστηκαν.

Ο 37χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από έναν περαστικό, όμως εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Άντρε Έμετ επελέγη στο Νο35 από τους Σιάτλ Σουπερσόνικς στο draft του 2004, άρχισε την καριέρα του στην ομάδα του Μέμφις και ακολούθησαν οι Νετς και η G-League, αλλά και ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Λιέτουβος Ρίτας κι η Πο Ορτέζ, αλλά και σύλλογοι σε Κίνα, Πουέρτο Ρίκο, Μεξικό, Κορέα, Φιλιππίνες και Βενεζουέλα.

Former NBA player Andre Emmett, who played two seasons with the Nets and Grizzlies, was murdered this morning in Dallas. Emmett recently became a father. He played at Texas Tech and was No. 36 pick in 2004 draft. RIP.