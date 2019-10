Φοβερό ΒΙΝΤΕΟ της Euroleague για την επιστροφή Γκιστ στο ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός - Τζέιμς Γκιστ: Οι Πράσινοι υποδέχονται τον Ερυθρό Αστέρα και οι φίλοι του Τριφυλλιού αναμένεται να επιφυλάξουν θερμή υποδοχή στον Τζέιμς Γκιστ που επιστρέφει ως αντίπαλος στο ΟΑΚΑ.

Η Euroleague ετοίμαστε ένα βίντεο-αφιέρωμα για την επιστροφή του Αμερικανού στο "σπίτι" του, περιλαμβάνει τις καλύτερες στιγμές του με την πράσινη φανέλα και τον χαρακτηρίζει ως θρύλο.

A @paobcgr legend



Tonight James Gist returns in the red of @kkcrvenazvezda #GameON pic.twitter.com/Sk7FVkKQhR