Οργή Ολυμπιακών: "Αγγελόπουλοι δρόμο - Μπλατ, μας έκανες ομαδούλα - Καλύτερος ο Μάντζαρης"!

Ο Ολυμπιακός απογοήτευσε με την εικόνα του στην πρεμιέρα της Euroleague και γνώρισε ήττα-σοκ από τη Βιλερμπάν με 82-63.

Τόσο το αποτέλεσμα όσο και η κάκιστη εικόνα των Ερυθρολεύκων εκνευρισαν τους οπαδούς τους, οι οποίοι «πλημμύρισαν» το επίσημο Facebook της ΚΑΕ Ολυμπιακός με οργισμένα μηνύματα.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, με πολλούς φιλάθλους να τους κατηγορούν για την ποιότητα των παικτών που έφεραν και να ζητούν την αποχώρησή τους από τον σύλλογο.

Έντονη κριτική ασκείται στον Ντέιβιντ Μπλατ για την εικόνα του Ολυμπιακού και τον τρόπο που διαχειρίστηκε το παιχνίδι, ενώ αντίστοιχα πολλοί ζητούν την αντικατάστασή του και την πρόσληψη του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Από το «βέλη» δεν ξέφυγαν και ορισμένοι παίκτες, με κύριο αποδέκτη των παραπόνων τον Γουίλ Τσέρι και δευτερευόντως τους Ογκουστίν Ρούμπιτ και Ίθαν Χαπ.

Διαβάστε μερικά χαρακτηριστικά σχόλια:

#mexritelous μέχρι να διαλύσετε εντελώς την μπασκετική ομάδα μου μας έχει χαρίσει αμέτρητες χαρές και μας έχει μάθει να παλεύει με κάθε αντίπαλο

Μπλατ είσαι μεγάλος προπόνητης.ενας μεγάλος προπονητής πρέπει να ξέρει πότε να αποχωρεί για το καλό της ομάδας.

Αγγελοπουλοι δρομο

Blatt out !! Cherry out!! Baldwin out!!! Paul out!! Rubit out!! Happ out!! Βαλτε τα τσικο να παιξουν καλυτερα....

Μπλατ μας έκανες ομαδουλα...τα έχεις χάσει τελείως… Ούτε ο καζλαουσκας τέτοια εγκλήματα..

Ε Μ Ε Τ Ο Σ. Σας στηρίξαμε μέχρι τέλους αλλά αυτό είναι εσχάτη προδοσία...

Μπλατ σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη καριέρα σου κ να πάνε όλα καλά με την υγεία σου...

Μπράβο στην ομάδα έδειξε τρομερά στοιχεία. Μονο 19 πόντους. Θα στρωσουμε που θα πάμε.

Μην παίζετε με τα νεύρα και την υπομονή του κόσμου. Δώστε τις μετοχές και έξω. Εδώ και 3 χρόνια η ομάδα μόνο μικραίνει και όλοι ξέρουμε ποιος φταίει

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΤΙ ΤΣΙΡΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΤΕ!!!!

Αποσύρεται την ομαδα τωρα μην διασύρεται τον σύλλογο αλλο!!!

Κρίμα για τον Βασίλη και τον Γιώργο ...Να παίζουν σε ΑΥΤΗ την ομάδα με ΑΥΤΟΥΣ συμπαίχτες ....

Θετικο το οτι περασαμε τους 60 ποντους. Δεν το περιμενα...

Μαύρα χάλια!!!

Κατι Τσερι, Χαπ κ Ρούμπιτ ούτε για τις πετσέτες δεν κάνουν!

Η ρίξτε λεφτά πρόεδροι η δώστε την ομαδα!!!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον coach Γιώργο Μπαρτζώκα και την λύση της με τον αθλητή Γουίλ Τσέρι

Δε μπορει να κοουτσαρει ο κακομοιρης... τι τον βασανιζετε? Για να παιζεις ενας εναντιον ενος ολο τον αγωνα δε χρειαζεσαι καν προπονητη να σου πει πως να το κανεις

Κάποιοι πανηγύριζαν που έφυγε ο Μάντζαρης...Να χαίρεστε τα νέα μας γκαρντ.... Κλάσεις ανώτεροι... Blatt είσαι μεγάλος προπονητής αλλά στον Ολυμπιακό δεν κολλάς. Φύγε όσο είναι νωρίς....