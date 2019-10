Σκέτη μαγεία από Ντόνσιτς - Τους "κούφανε" όλους μ’ αυτό που έκανε (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι γνωστό πως είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο.

Πέρσι έκανε το μακρινό ταξίδι και πήγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μαγικό κόσμο του NBA. Φέτος έχει ξεκινήσει... ζεστά τη σεζόν και φροντίζει να εντυπωσιάζει με κάθε του εμφάνιση.

Απολαύστε την τελευταία του παράσταση και την μαγική ντρίμπλα που έκανε κάτω από τα πόδια.

Luka is just too smooth pic.twitter.com/54zkxSJMR8