Τεράστιο σοκ για Ιτούδη στην ΤΣΣΚΑ - Έχασε βασικό του με ρήξη χιαστού! (ΦΩΤΟ)

Μεγάλο πρόβλημα προέκυψε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αφού ο Ουίλ Κλάιμπερν τραυματίστηκε και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και φυσικά θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι μήνες, χάνοντας σχεδόν όλη τη σεζόν, "πονοκεφαλιάζοντας" τον Δημήτρη Ιτούδη.

Μέχρι την ατυχία του ο Κλάιμπερν μετρούσε 12,5 πόντους και 5,3 ριμπάουντ ανά ματς στην Euroleague.

Will Clyburn is out long-term



The tests in GMS Clinic in Moscow revealed torn anterior cruciate ligament of right knee. @Da_Thrill21 will have a surgery and go through long rehabilitation. The terms will be specified by intermediate tests.#CSKAbasket pic.twitter.com/LtHryKvGib