Μάγεψε με απίθανη ασίστ ο Καλάθης - Ανάποδη καρφωματάρα Παπαπέτρου (ΒΙΝΤΕΟ)

Παναθηναϊκός - Χίμκι: Οι Πράσινοι γνώρισαν την ήττα στη Ρωσία, ωστόσο δημιούργησαν την πιο εντυπωσιακή φάση της αναμέτρησης με καταπληκτική συνεργασία δύο Ελλήνων παικτών.

Ο Νικ Καλάθης είδε το "κόψιμο" του Ιωάννη Παπαπέτρου στη ρακέτα, του πάσαρε την μπάλα ενώ κοίταζε αλλού και ο "Παπ" κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο στο αντίπαλο καλάθι.

Δείτε τη φάση:

Papapetrou on the baseline with the WINDMILL Dunk #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/aVQr1huOsi