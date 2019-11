Χαμός την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ - Θα δει το Παναθηναϊκός-Βαλένθια ο Πιτίνο!

Στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια για την 7η αγωνιστική της Ευρωλίγκας θα βρεθεί την Παρασκευή (8/11) ο Ρικ Πιτίνο.

Ο Αμερικανός πρώην προπονητής του Τριφυλλιού βρίσκεται στην Ελλάδα για συζητήσεις με την Εθνική ομάδα και θα βρει ευκαιρία να δει τους Πράσινους, όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέσω twitter.

«Ανυπομονώ να δω πολλούς φίλους μου στην Αθήνα και να παρακολουθήσω τον Παναθηναϊκό στην Παρασκευή. Ξεχωριστοί άνθρωποι!», ανέφερε στο «τιτίβισμά» του ο Πιτίνο.

Looking forward to seeing so many new friends in Athens and catching @paobcgr game on Friday. Special people!