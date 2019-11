Δεν κρατιέται ο Πιτινό - Ενθουσιασμένος που θα αναλάβει την Εθνική - Επική ατάκα (ΦΩΤΟ)

ΕΟΚ: Ο Ρικ Πιτίνο ανέλαβε και επίσημα την εθνική ομάδα μπάσκετ και σε δήλωση που έκανε στο tweet δήλωσε πως ανυπομονεί για την νέα αυτή πρόκληση.

Συγκεκριμένα δήλωσε: "Μεγάλη μου τιμή που θα κοουτσάρω την Εθνική ομάδα. Έχω πολλή δουλειά μπροστά μου, αλλά ανυπομονώ για αυτή την πρόκληση".

Really honored to be coaching the Greek National team. Have a lot of work and preparation ahead but I’m looking forward to the challenge.